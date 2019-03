Las palabras del Papa chocan con los mensajes antigay de Reig Plá

Reig Plá lleva cuatro años impartiendo doctrina desde el púlpito y no ha parado de 'curar' a sus fieles de AMS, de la 'Atracción por el Mismo Sexo'.Según Reig Plá, los que sufren de AMS "piensan ya desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos".

Sus acuñadas tres siglas aúnan una lucha particular: combatir la atracción por el mismo sexo que le ha llevado hasta destapar sus hábitos: "Entre los lugares que yo he visitado en España he visto incluso una discoteca que se llama Dulce Pecado".

Con una cercanía eclesiástica propia de quien anuncia un apocalipsis, en este caso, la conjura mundial tiene detrás al 'lobby' gay. "Estan cabalgando en la cultura de la muerte, en la ideología de género".Además, Reig Plá está convencido de que la ONU, UNESCO, sindicatos y otros grupos de poder con homosexuales en sus filas quieren reducir la humanidad a cero. Por ello, ha montado un ejército para repelerlos.

Lo que no se sabe es si sigue con esta idea después de que el Papa asegure que no se puede juzgar a los homosexuales.

Desde el colectivo homosexual llevan años mandándole mensajes: "Quiere ir de científico, de interesante poniéndonos siglas como si fuéramos objetos", afirma Agustín López.

De momento, Reig Plá se ha quedado en Rio de Janeiro para impartir doctrina. Por algo le llaman 'Don Erre que Erre'.