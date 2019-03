Morir en soledad: los vecinos de Narciso descubren su muerte en los periódicos

"TANTO FACEBOOK O TWITTER PERO, ¿DONDE ESTÁ LA HUMANIDAD?"

Con 56 años y enfermo no presentó su parte de baja el pasado 25 de noviembre. Tenía que hacerlo en la delegación de Gobierno de Madrid, lugar en el que trabajaba. Ahí saltaron todas las alarmas. No contestaba al teléfono y avisaron a la Policía. Un agente escaló hasta su casa y vio en el suelo el cuerpo sin vida de Narciso. Vivía en un edificio de siete pisos y tras conocer la noticia los vecinos reaccionan con una mezcla de vergüenza e indignación: "Es una pena que no nos conozcamos entre nosotros"