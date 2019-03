Los mil y un 'no' de la CUP a Artur Mas

EL GRUPO DE ANTONIO BAÑOS SE NIEGA A INVESTIR A MAS

El último 'no' de la CUP a Artur Mas ha sido un "no tranquilo", en palabras de Antonio Baños. Pero no ha sido esta la primera vez que el partido ha rechazado apoyar la investidura del president en funciones. Han dicho 'no' muchas, muchas veces, y todo parece indicar que así seguirá siendo en el futuro.