El inversor de 'Barcelona World' se echa atrás, otro megaproyecto sin mecenas

MEGAPROYECTO QUE ESTARÍA BUSCANDO UN INVERSOR

La Generalitat ideó un gran complejo de ocio al lado de Port Aventura, bajo el mando de Enrique Bañuelos y, ahora, el empresario ha anunciado que lo deja, ya que no se ha creado el Plan Urbanístico que asegure la inversión. Él no es el primero, muchos empresarios se reparten el terreno para construir sus negocios faraónicos y a final el dinero no llega.