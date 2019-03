'La hora de los pactos', los partidos apuran para negociar las Alcaldías

EL PLAZO SE ACABA, SÓLO QUEDAN CINCO DÍAS

El sábado 13 de junio tienen que estar constituídos los Ayuntamientos y los pactos donde no hay mayorías absolutas, cerrados. Algunos ya están claros, como en Valladolid, donde el socialista Óscar Puente sustituirá a León de la Riva gracias a un pacto de izquierdas con 'Sí se Puede' y 'Valladolid Toma la Palabra'. ¿Y si no hay pactos? Si no hay pactos, los Ayuntamientos se constituirán igualmente y al frente de la Alcaldía se pondrá la lista más votada.