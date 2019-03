Los ganaderos gallegos, ante el dilema de tirar su leche o venderla a bajo precio

José Manuel lleva días sin dormir porque le ha llegado un email de la industria lactea que le ha avisado de que le dejará de recoger a todos ganaderos de la cooperativa que preside - un email que ha llegado a otras cinco cooperativas en Galicia-, y sólo tienen dos alternativas: tirarla o venderla por debajo del precio a una central asturiana a 20 centimos, cuando producirla cuesta más de 30 céntimos.

Pilar Bello y Suso Barreiros son dos de los ganaderos afectados y creen que esto es el mazazo final para que el sector ganadero desaparezca en Galicia. "La venta de 20 centimos no nos llega ni para pagar los cuatros meses aparte de la seguridad social, gasoil, reparación y control de ITBIS" ha aclarado Pilar Bello. Mientras que Suso Barreiros ha manifestado: "A mí si me dicen que tengo que morir en un mes y tengo dolor, prefiero que directamente me den la eutanacia para no seguir sufriendo en ese mes".

Los sindicatos calculan que esta supuesta extorsion de la Industria que deja de recoger leche prácticamente sin avisar puede afectar en breve a otros 33 mil ganaderos, consideran que lo que quieren es desmantelar las ganaderías gallegas. "Ante una situación de esa pues estamos ante más próximo a una estafa o a una provocación", ha expresado Roberto García, presidente de la Uniones Agrarias. Galicia sin vaca no solo pierde leche y carne, también su cultura y pone en peligro su paisaje. "Porque un país sin sectores primarios vale muy poco, por mucho que crean en el turismo y en 50 mil cosas", ha explicado el ganadero Suso Barreiros.

Los ganaderos tienen una capacidad de almacenaje muy limitada y sino se encuentra una solución rapidamente tendrán que tirar la leche, eso supone un delito medio ambiental y se enfrentarían a multas. Los sindicatos se han reunido con los alcaldes de las zonas mas afectados para que sean ellos que presionen a las Xunta. Alberto Núñez Feijó, presidente de la Xunta de Galicia, ha tirado la pelota a los ganaderos, manifestando que: "si los productores se agrupan y si los productores tienen fuerza podemos negociar con mayor claridad".