Fernández Seijó: "Los jueces incomodamos mucho al actual Gobierno"

"Tengo la sensación de que estamos en una olla a presión y si yo no reacciono, nadie va a hacer nada". Pero José María Fernández Seijó, no ha podido hacer nada. Ni él ni Manuel Almenara, dos de los jueces mas críticos con la legislación actual de los desahucios.

No les han dejado estar en la Comisión de Economía que se celebra esta semana en el Congreso. El PSOE propuso a Fernandez Seijó para que acudiera al Congreso a exponer sus argumentos. Pero el viernes recibió una llamada de los socialistas diciéndole que ya no contaban con él. El PP rechazó su comparecencia en la cámara no una sino dos veces.

Pero, ¿por qué el PP ha renunciado a 13 de los 19 expertos propuestos por los grupos parlamentarios? ¿Por qué han vetado a dos representantes de la justicia que son los que más de cerca conocen el problema de los desahucios? "Más que un veto era una falta de interés y cierto temor a que pusieramos en evidencia que lo que están proponiendo es una cortina de humo", señala Fernández Seijó.

En octubre del año pasado, un equipo de siete jueces entregó al Consejo General del Poder Judicial un estudio. En él, duras críticas al actual sistema que califican de "obsoleto". En España tenemos un sistema de cobro de créditos hipotecarios creado en 1909.

Los jueces fueron los primeros en encender la alarma de los desahucios y su pregunta principal es: ¿Cómo y porqué se ha llegado al drama que atraviesan 350.000 familias en nuestro país? La respuesta sólo apunta en una dirección: la Banca.