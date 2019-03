Los familiares reciben atención mientras esperan más datos

Momentos de muchísima tensión, de nervios y también de solidaridad. Los familiares reciben atención mientras esperan información sobre el estado de sus allegados.



Algunos deambulan sin rumbo y otros pegados a sus teléfonos moviles, han pasado las últimas horas esperando alguna información sobre los familiares que no estaban en la lista de heridos. Aún queda algún rayo de esperanza, aunque también hay quienes han recibido la peor noticia.



En el edificio Cersia se ha centralizdo la información a los familiares, se han pedido datos sobre las victimas, ropa que llevaba en el momento, tatuajes o señales que puedan sitinguirlos. Después, se ha comenzado a comunicar si familiares o amigos estaban entre los heridos.



De los que no se sabe nada, se teme lo peor aunque aquí no se ha dado la lista de fallecidos. En total, 45 psicologos especializados en catástrofes dan ayuda a los familiares de las victimas.