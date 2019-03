Enrique Pirobe: "A pesar del acuerdo, 300 compañeros han sido despedidos"

Enrique Pirobe, miembro del Comité de Empresa de OHL, ha atendido a Más Vale Tarde para explicar cómo han vivido los trrabajadores de las empresas concesionarias el fin de la huelga de basuras de Madrid. Asegura que con el acuerdo, "se ha demostrado que no era necesario despedir a nadie". Aunque afirma que eso, tampoco es del todo cierto, porque "despidos ha habido".

Explica que cuando comenzaron la huelga se basaron en tres cosas: "no a los despidos, no a los ERES y no a los ERTES". Aunque esto último "no lo hemos conseguido". Porque, explica, en el cambio entre empresa y empresa, "se quedaron más de 300 compañeros en la calle".

Pirobe también ha hablado sobre la reforma laboral de la que considera que "nos deja en la calle por cuelquier cosa" y la ha calificado como una "barbaridad".

Además, ha reconocido que "ha habido un recorte salarial. Se han pactado 45 días de ERE. Esto significa que vamos al paro y cobramos sobre la base reguladora, con lo cual perdemos un dinero, nos prorratean las pagas y perdemos un dinero".

En este sentido aclara que "si en unos sueldos, que son alrededor de 1.000 euros, 45 días cuestan 1.500 euros, y en OHL somos cerca de 1.000 personas, supone unos ahorros de 1.500.000 anual y eso es dinero que nosotros no recibimos".