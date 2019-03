Desahuciada una mujer y sus tres hijos

Con gritos de "¡No estás sola, no estás sola!", medio centenar de miembros de la Plataforma 'Stop Desahucios' han arropado a Meylen y a sus tres hijos mientras se disponían a ser desahuciados. Abandona el edificio acompañada por un médico debido a que, desde hace meses, sufre episodios de ansiedad.

La Plataforma ha explicado que Meylen estaba divorciada y tenía el uso y disfrute de la vivienda. Ahora, sin embargo, reclaman la propiedad de la familia de su exmarido porque no pagaba el alquiler. También ha informado de que Meylen no ha recibido una sola cuota de manutención en los últimos seis años, una suma total de 58 mil euros que le debe su exmarido.

Sin embargo, la Plataforma no consiguió impedir el caso de Meylen, y el desahucio se llevó a cabo. Indignados, aseguran que este drama les avoca a la pobreza: "Se puede estar sin trabajo, pero sin techo no se puede estar. Nos mandan a la indigencia". Aún así, no tienen intención de rendirse, y seguirán aunando esfuerzos hasta terminar con los desahucios.