¿Cuáles fueron los motivos de la abdicación del rey Juan Carlos?

SE CUMPLE UN AÑO DE LA ABDICACIÓN DEL REY JUAN CARLOS

El anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos fue inesperado, muy poca gente conocía su intención de dejar la jefatura de Estado. Se cumple un año de su salida y hoy se conoce más acerca de las razones que llevaron al monarca a dejar el trono. El "lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", del 18 de abril de 2012, después de su accidente cazando en Bostwana supuso un punto de inflexión, un destape de la caja de los truenos a partir del que la popularidad de la casa real comenzó a caer.