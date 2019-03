¿Cuáles deben ser las líneas rojas del humor negro?

TODO NO VALE

En las bromas, los chistes y las gracias ¿Vale todo? 'Más Vale Tarde' ha querido preguntar a humoristas y guionistas para que cuenten si hay algún límite que no debemos traspasar. ¿Hay líneas rojas del humor? Con más de 100.000 seguidores en Twitter y capacidad envidiable para sacarle punta a casi todo, Quique Peinado pone un buen ejemplo de humor negro en Twitter. Recuerda cuando Sáenz de Buruaga escribió: "Ocurrencia en Andalucía. los niños por decreto tres comidas al día. Y por qué no una bicicleta". El periodista bromeaba con los niños andaluces que no podían acceder a tres comidas diarias.