Las conversaciones entre Ruth Ortiz y José Bretón

Le costó dejarle, pero mucho más mantenerle a distancia. Tres días después de dejar a José Bretón, Ruth Ortiz se lo encontró esperándola en su casa de Huelva. Luego vendrían las flores, el libro de autoayuda y una carta. Persistente, Bretón quería una respuesta y le dió un día de margen a Ruth, justo el fin de semana que se llevó a los niños, pero ella no contestó. Sólo recordaría después otra llamada recogida en el sumario.

"El viernes 7 de octubre a las dieciséis horas, veintinueve minutos y dieciocho segundos, José le envió un SMS que decía: 'Ya hemos llegado. Cuando meriende te llamo. ¿Vale cariño?'. Pasada media hora, José le llamó diciendo que le ponía al teléfono a su hija, no llegando a escuchar Ruth la voz de su hija, ni el beso que presuntamente su hijo le mandó".

Ruth decidió no coger ninguna llamada de Bretón para evitar responder a su proposición. Temía que de confesarle su negativa a volver con él, no volvería a ver a los niños. Pero no tuvo opción, y ella misma le llamó. Habían pasado 11 horas desde el aviso de José Bretón al 112 diciendo que se le habían perdido los niños.

Seis días después de la desaparición, Bretón y Ruth vuelven a hablar. Según el sumario, en esa conversación el tono de Ruth es firme y severo. "¡Tú te los llevaste y tú me los devuelves! ¡Tú te los llevaste, y tú me los devuelves!". No volverían a hablar hasta el 17 de octubre, el mismo día que por unos segundos Bretón baja la guardia con su policía sombra. Apenas tres minutos de conversación, pero claves según el atestado policial.