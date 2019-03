"El no me consta de Cospedal no implica inocencia, de hecho es un agravante"

El periodista Rubén Amón se muestra pesimista con los problemas políticos que afectan al país, de la corrupción a la falta de fiabilidad de PP o PSOE: "Hay una crisis política y me preocupa la crisis institucional, me refiero a que nos planteamos si están extorsionando al jefe del Gobierno y ya nos consta que están extorsionando al jefe del Estado. ¿Un país se puede permitir que sus máximas instituciones estén en situación de extorsión? También me preocupa que los partidos que sustentan nuestra democracia estén tan sumamente frágiles. Uno porque Rubalcaba lo ha sepultado y otro que ha sido desenmascarado por el propio Bárcenas".

"No comprendo la reacción de Cospedal o no me explico cómo se puede aliviar diciendo el 'no me consta', porque no saber no implica la inocencia, no saber es un agravante en cuestiones de responsabilidad y sabemos a qué local vamos porque cuando hablábamos del señor x todos concluíamos que Felipe González no podía no saber de todo lo que acontecía, más aún cuando ha acreditado la solvencia moral de Bárcenas, con esa mención él se ha comprometido", argumenta el periodista.

"No se puede considerar al PP como una institución divina que está por encima de las personas, una tesis defendida por Cospedal. ¿Cómo va a estar por encima de las personas? ¿Creemos que son casos individuales de los que no se resiente la estructura del partido? El Partido Popular es un partido de personas y la mala gestión de las personas envenena al propio partido", explica Amón.