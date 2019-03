¿Cómo aterriza un avión si se bloquea accidentalmente la puerta de la cabina?

CONTINUAMENTE SE COMPRUEBA TODA LA SEGURIDAD

"Señoras y señores, soy su capitán y me he quedado fuera de la cabina de control del avión", no son las palabras habituales que el pasaje escucha de un piloto, pero demuestran que un bloqueo en la cabina de un avión es más frecuente de lo que parece. En un trayecto de Minneapolis hasta Las Vegas, el avión despega con normalidad pero después de horas de vuelo, el piloto se levanta y sale de la cabina para ir al baño. Sin embargo, cuando regresa ve que la puerta se ha estropeado y está bloqueada.