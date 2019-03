Casabella, de la Barceloneta: “No queremos que tras el revuelo mediático la Policía vuelva a desaparecer”

VE ESCASAS LAS MEDIDAS QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE

Tras tres noches consecutivas de manifestaciones en la Barceloneta, en la noche de este viernes se reunirán la concejala del distrito con los vecinos ya que las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Barcelona no les convencen porque creen que son un parche y no van a solucionar el problema de los pisos turísticos. Oriol Casabella, presidente de la asociación de vecinos afirma que no creen que “estas medidas solucionen el problema real que tenemos en agosto”.