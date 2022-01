Cristina Pardo e Iñaki López conectan en directo con Carmen Enríquez, periodista experta en la Casa Real, para hablar sobre la visita de Urdangarin a la infanta Cristina en Suiza y las últimas novedades en torno al asunto. Durante la conversación surge el tema de la posible visita de la infanta a Abu Dabi, que para Enríquez es algo muy raro "teniendo como tiene una hija de 16 años" la infanta Cristina. Además, la periodista opina que "lo del viaje a Abu Dabi no es lo más lógico ni lo más oportuno". Tras estas declaraciones, Cristina Pardo no duda en asegurar que, aunque no sabe cómo será la hija de la infanta, "está en edad de quedarse feliz si la dejan sola en casa".

Este divertido comentario de la presentadora de Más Vale Tarde provoca la risa de Carmen Enríquez, que muy risueña no puede obviar las palabras de Pardo: "Me encanta, me encanta, le pones alegría, le pones salsa y pimienta a las cosas". Para ver este momento, accede al vídeo principal.