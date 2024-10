El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante la prensa en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la petición de la Audiencia Nacional al Supremo para imputar a José Luis Ábalos por corrupción y del rechazo, por parte del TSJM de la querella por prevaricación de Begoña Gómez contra el juez que la investiga.

Alan Barroso destaca que Feijóo "se ha quedado mudo" y no ha hablado, durante su intervención, "de la querella que le han archivado al PP diciendo que el PSOE tenía un entramado de corrupción". "La Audiencia Nacional ha dicho que ahí tampoco hay nada", añade el periodista.

Mayte Alcaraz se muestra muy crítica con las afirmaciones de Barroso. La periodista responde: "Lo de la Audiencia Nacional tumbando la querella del PP, ¿eso es lawfare? ¿O solo es lawfare cuando favorece al PP?" Ahora que le ha perjudicado, ahora es una decisión absolutamente correcta...".

La periodista indica que "cuando criticamos, depende a quien favorezca, o no decimos que hay lawfare o no...". Alcaraz afirma que tiene interés en que el líder del PP hable sobre "si le parece bien que la señora Ayuso no acuda a Moncloa" pero, a su vez, también quiere que "comente otros datos importantísimos como que el número dos del Partido Socialista y del Gobierno, en su momento, está de camino del Supremo encausado por nada menos que por corrupción".