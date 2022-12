'Más Vale Tarde' ha hablado con Manuel Tyrakis, ciudadano griego, para entender en qué situación se encuentra el país antes del referéndum. Manuel ha comentado que "si es verdad que los bancos han cerrado pero que no hay tanto pánico como los medios de comunicación están reflejando". En el caso de que las negociaciones fallasen este ciudadano griego ha dicho que no le preocupa ya que no cree que los europeos quieran ayudar a Grecia y que confía en los pueblos. En cuanto al referéndum Manuel ha dicho que "Votará 'no' al referéndum del domingo con mis dos manos y con las dos piernas".