Gaspar Llamazares, diputado en el Congreso por Izquierda Unida, ha intervenido en directo desde las Cortes en 'Más Vale Tarde'. Lo ha hecho para valorar los acontecimientos que han tenido lugar en Madrid durante el 22M.



Al respecto, Llamazares ha expresado que "el Gobierno trata de criminalizar toda la protesta del 22M por culpa de unos violentos sobre los que el Gobierno ha sido incapaz de actuar". El diputado ha cuestionado las explicaciones del ministerio del Interior y ha instado al Ejecutivo a que "se aclare antes de hablar de los demás para no acusar al resto de las fuerzas políticas de no ser claros con la violencia".



En este sentido, Llamazares ha dicho que las fuerzas políticas "condenan cualquier tipo de violencia" y que el "Gobierno trata de modificar la realidad del día 22, cuando tuvo lugar una gran movilización, de las más importantes, contra los recortes y contra la reforma laboral".



Sobre las palabras de los diputados del PP instando a que la izquierda condene la violencia, Llamazares se acuerda de "la condena del terrorismo" y añade que "la izquierda nunca ha sido ambigua con respecto a la violencia, da la impresión de que el Partido Popular quiere sustituir la organización terrorista ETA y la lucha contra el terrorismo por la lucha contra el vandalismo y acusar a la oposición de debilidad contra el vandalismo. Es inaceptable que el Gobierno intente establecer una línea entre aquellos que condenan la violencia y quienes no".

Acerca de la propuesta de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, de limitar el derecho a manifestación, Llamazares ha calificado esta decisión de "inconstitucional como la ley de seguridad ciudadana" y ha lamentado que intente "pastorear las manifestaciones". Además, el diputado ha recordado que "el propio Consejo General del Poder Judicial le acaba de decir al Gobierno que la mitad de su ley es inconstitucional".