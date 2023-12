Una reportera de 'Espejo Público' ha sido víctima de un intento de robo en el centro de Madrid. Tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, la periodista estaba preparando un directo cuando un hombre se le acercó y se intentó llevar su bolsa de material. Ella le persiguió, pero finalmente el hombre huyó al ver que le estaban grabando las cámaras.

"Estábamos haciendo una cobertura y no esperábamos que este chico viniera hacia nosotras. Nos pidió la acreditación de periodistas y siguió pidiéndonos cosas para que sacáramos la cartera, y al ver que no íbamos a acceder, empezó a tocar la cámara, empujó a mi compañera, vi cómo le estaba robando cosas de la mochila y tiró muchísimas cosas al suelo", contó la reportera más tarde en 'Espejo Público', a lo que añadió: "Me fui hacia él, me empujó y ya dije que había que mantener la calma, porque era una situación que podía ir a más".