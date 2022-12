Un concejal del Partido Popular en Mérida se enfrentó a un asaltante que entró este fin de semana en su casa. Fernando Molina es todo un experto en judo y con una llave inmovilizó, durante 50 minutos, al asaltante hasta que llegó la Policía. Fernando sufre una lesión en el hombro y en las cervicales como consecuencia del forcejeo.

Un ruido sobresaltó a Fernando mientras dormía. Tras levantarse, descubrió al ladrón en el interior de su hogar. El asaltante se avalanzó sobre el concejal, que según ha contado actuó por instinto. "Me dejé llevar por el instinto de supervivencia, no he hecho ningún acto meritorio que no hubiese hecho cualquier padre de familia", ha relatado Fernando.

"Mi hija y mi mujer llamaron a la Policía, mientras yo retenía al ladrón que nos gritaba que nos iba a matar y que había más gente en la vivienda". Una situación muy angustiosa con un final feliz para Fernando y su familia.