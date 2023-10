La línea de trenes AVE entre Madrid y la Comunidad Valenciana ha quedado interrumpida por varias averías a primera hora de este viernes, lo que ha afectado a miles de pasajeros que tenían previsto viajar a algún punto del tramo afectado. Muchos pasajeros denuncian que no se les ha dado ninguna solución ante esta situación en todas las horas de espera que llevan, una situación que Cristina Pardo ha calificado en Más Vale Tarde de "muy seria".

"Yo comprendo que para las compañías es muy complicado dar una solución a cada uno de ellos, pero dejar a la gente tirada no, porque ha habido un problema técnico en la provincia de Cuenca, y ha habido gente que ha salido en un tren a las 7:30 horas desde Valencia y a esta hora siguen tirados en la provincia de Cuenca, que iban de Valencia a Madrid y no les dan hotel, no les dan opción de ponerles un autobús, ¿y entonces qué es lo que quieren que haga esta gente? ¿Que vengan por ciencia infusa?", ha manifestado la presentadora.