Iñaki López, tras el rifirrafe entre Ábalos y Noelia Núñez: "Les pediría que elevaran el nivel o saquen chupitos para todos"

José Luis Ábalos se enzarzaba en redes sociales con la diputada del PP, Noelia Núñez, tras asegurar que "si eres una de las novias de algún ministro, tienes sueldazo en una empresa pública y un pisito que pagamos todos", en referencia a Jéssica.

Ábalos respondía repasando lo que cobra la diputada con 33 años, el coche que conduce y terminaba afirmando que "no sabemos cuáles son sus méritos y si percibe algunos de esos sobresueldos que acostumbran en el PP". Núñez no dudaba en contestar y le tachaba directamente de "put***" y "corrupto" y le 'recomendaba' disfrutar de Twitter porque "si acabas en la cárcel no podrás usarlo".

Tras este rifirrafe, Iñaki López tiene un contundente mensaje para toda la clase política: "Les pediría a sus señorías que elevaran un poco el nivel o sacaran chupitos para todos". "¿En serio el dinero público va para estos temas, para estas acusaciones mutuas?", se pregunta.