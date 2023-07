Cristina Pardo se va de vacaciones y al frente de Más Vale Tarde la sustituirán hasta septiembre María Lamela y Marina Valdés a partir de este martes 25 de julio. Pero antes de comenzar su periodo de vacaciones, su compañero Iñaki López conecta en directo con el programa para desearle que se lo pase "muy bien", ya que este año han tenido "un año muy duro".

"Te has perdido las elecciones. Lo que no sé es si podrás salvarte de la repetición", le echa en cara la presentadora, a lo que él responde: "Pero Pedro Sánchez ha dicho que no va a haber repetición electoral, aunque en este país ya sabes que eso no significa nada y pueden sorprendernos".

"Yo las pondría el 25 de diciembre", propone él, que ironiza con que es "una fecha fabulosa". Eso sí, deja claro a Cristina Pardo que buscaría alguna excusa para no ir: "Un médico, lo que sea. Ya sabes que siempre apunto alto".