Iñaki López comenta la actitud de Nacho Cano al llegar al jugado: "Ya me gustaría a mí levantarme con su energía"

El excomponente de Mecano, Nacho Cano, se encuentra en el centro de la atención mediática tras ser citado a declarar en el juicio por el 'caso Malinche', donde se le investiga por presuntamente contratar de manera ilegal a casi una veintena de jóvenes mexicanos. Los delitos imputados incluyen un presunto abuso contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Este lunes, el excomponente de Mecano llegó a los juzgados de Madrid, donde, a su llegada, hizo unas declaraciones breves para la prensa: "Voy a hacer el paripé y luego cuando salga os cuento".

La actitud relajada del artista no pasó desapercibida, y el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, no tardó en comentar: "Ya me gustaría a mí levantarme con la energía de Nacho Cano", afirmó.