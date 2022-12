Gordillo ha valorado el escaso apoyo que han mostrado los ciudadanos este miércoles en la manifestación convocada por los sindicatos, opinando que existe cierta "desafección en la calle" con los sindicatos, debido a la "permisividad con las políticas neoliberales" que han mostrado en ocasiones. Sin embargo, está seguro de que se producirán numerosas movilizaciones más. "Se están tocando demasiados sectores sociales a los que nunca se había recortado, y reclamarán pronto un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de sociedad".

Respecto a la okupación que ha llevado a cabo en la finca de Las Turquillas de Osuna (Sevilla), ha subrayado que se trata, únicamente, de un acto de protesta: "La finca tiene 1.200 hectáreas, y 30 de ellas podrían dedicarse a la cría del ganado caballar o aviar de la zona. Y el resto de la finca podría ceder al Ayuntamiento, ONGs, o a parados que le puedan dar más provecho".

Gordillo no cree que tenga que enfrentarse a nuevas acciones judiciales o policiales a raíz de esta nueva okupación, ya que no cree que esté cometiendo ningún delito. "Hemos accedido pacíficamente. No hemos ido más allá de la alambrada donde está el cuartel. Los que se queden durante la noche para protestar lo harán de forma pacífica, así que no hay ningún delito. Es tan sólo una forma de protesta, como la que firmaría el propio Gandhi", ha concluido.