Gonzalo Miró, muy crítico con Ábalos: "No sé si ha tenido decencia alguna vez"

Desde que la UCO señalase a José Luis Ábalos como el supuesto hombre en el poder, como el ministro que necesitaban Santos Cerdán y Koldo García para sus supuestas corruptelas, las informaciones sobre la vida del exsocialista no han parado de saltar. Y no nos referimos a su vida como político, sino a su vida personal. A sus relaciones varias y variadas con las mujeres.

Una de ellas, es Andrea. Una mujer que ha empezado un verdadero tour por los platos y medios para contar como fue su relación con Ábalos, como es él y, ya de paso, para mostrar su malestar por lo que está sufriendo el que fuera el número tres del PSOE y ella, como mujer "enamorada". Tanto, que asegura que si ve que él lo pasa mal en la cárcel, en el caso de que llegase a entrar, ella sufriría. Es más, le ha propuesto que se escapen juntos, como dos adolescentes enamorados. Andrea quiere que Ábalos se vaya con ella a vivir fuera de España.

Una idea que ha despertado las risas entre los colaboradores presentes en el plató de Más Vale Tarde pues, como han recordado, Ábalos no puede dejar España. Tiene aplicadas medidas cautelares que pasan por la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer en juzgado cada 15 días.

Pero quizás, una de las frases más importantes que ha dicho Andrea sea la siguiente: "Creo que Ábalos va a colaborar con la justicia". Y sobre esta creencia, que de ser así sería muy importante para el devenir del caso Cerdán-Ábalos-Koldo, también se ha debatido en la tarde de este jueves en MVT.

Para Gonzalo Miró"es totalmente irrelevante lo que ella piense", pues esto es poner el foco en una persona que no es el protagonista. De hecho, no ha dudado en decir: "No sé si Ábalos ha tenido decencia alguna vez".

Eso sí, le pide que "si la ha tenido y la ha perdido", que "si le queda un mínimo y siente cierto aprecio por esta chica, debería aconsejarle que no se meta en líos. Incluso, a costa de no hacerle el juego a él".