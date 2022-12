Pilar Gómez Pavón, abogada de Jaume Matas, ha dicho que no se ha concedido un indulto a Matas, según ha explicado en 'Más Vale Tarde', él "ha cumplido más de un cuarto de la condena, momento a partir del cual se puden obtener beneficios penitenciarios".



Sobre la actuación de Instituciones Penitenciarias en contra de la Junta de Tratamiento en Prisión, Gómez Pavón ha respondido que "la Junta ha hecho una propuesta que no tiene carácter decisorio" y que no le sorprende la existencia de discrepancias.

La abogada ha explicado que "a Matas le quedan seis meses, al pena es muy corta, no podemos estar esperando a que cumpla seis o siete meses, todo es relativo, hay que tener en cuenta la duración de la pena impuesta y no atender a lo absoluto".

Asimismo, Gómez Pavón ha añadido que "el auto habla de ejemplaridad, criterios no compartidos y por ello recurridos" y que desconoce la cantidad de procesos a los que Matas se va a tener que enfrentar porque "algunos todavía no se han iniciado". Además, ha destacado que "en relación con el señor Matas no hay ninguna otra sentencia firme, por lo que la existencia de procedimientos no debería significar nada en cuanto a cumplimiento de pena".

Acerca de si Matas debe regresar a la prisión, Pilar Gómez Pavón ha declarado que no ha leído la resolución en la que se concede el tercer grado a Matas y que "él va a seguir yendo a dormir a Segovia y teniendo el fin de semana libre", hasta donde sabe ella.