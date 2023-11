Un grupo de unos 40 ciudadanos con nacionalidad española y palestina han salido ya de la Franja de Gaza y se encuentran en el punto de control egipcio del paso de Rafah, tras haber superado el control del lado palestino, desde donde les trasladarán a España.

Gran parte de las 40 españoles que han salido de allí pertenecen a la familia de Loli Sayans, que ha confirmado que su hermana, hija, yerno y seis nietos han salido de Gaza. Y en Más Vale Tarde ha contado su situación actual y lo que han vivido durante la guerra.

"Están en el bus de camino a Egipto. Son seis o siete horas. Iban a salir 41, pero mi yerno Ibrahim se ha negado. Dice que primero sus hijos. Y tengo tres nietos que salen mañana", ha explicado, además de asegurar que todavía tiene varios familiares aún en Gaza.

Respecto a la situación que vivían allí durante los ataques, Loli ha explicado lo que le contaban sus familiares: "Mi hermana me decía que no había alimentos, que no había agua. Me decía que no comía para dársela a sus hijos. No sabemos cómo está su casa. Mi hermana sí ha perdido la casa, está arrasada. No quieren ni pensar en volver a Gaza. Están indignados, mi hermana lleva toda la vida allí y ahora no tiene casa".