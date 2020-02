David Guerrero Guevara desapareció la tarde del 6 de abril de 1987 en Málaga. Aquel lunes se dirigía a una galería de arte donde estaba expuesta una de sus obras, la del 'Cristo de la Buena Muerte'.

Solo su madre le vio salir a la calle aquel día, sobre las seis de la tarde; a partir de ahí nadie le vio: ni subirse al autobús ni llegar a la galería. Tan solo portaba un maletín de pinturas, un bonobus y un plano, ni una sola peseta.

Tres años después, en 1990, una camarera de un hotel descubría una servilleta en la que ponía: 'David Guerrero, Huelin', el barrio en el que residía el joven artista. Apareció en la habitación en la que se había alojado un hombre suizo de 70 años que se parecía notablemente a un personaje del que el pequeño David había dibujado una caricatura.

La Policía viajó a Berna, pero el posible sospechoso había muerto años atrás. Así, la investigación siguió durante años.

Precisamente, esa caricatura fue otra de las inquietantes pistas sobre el caso del 'niño pintor'. En el buzón de la casa de Gemma, una antigua compañera de clase de David Guerrero, aparecía un dibujo original del desaparecido que ella entregó a la Policía cuando se le perdió la pista.

Desde ese momento no lo había vuelto a ver ya que formaba parte de las diligencias del caso: "No tuve la menor duda de que era el dibujo original, no he vuelto a verlo en 32 años", explicó 'Espejo Público'.

Ese dibujo apareció en su buzón a pesar de que ella no está empadronada en su actual domicilio. "Pienso que no sería la forma de actuar de la Policía si quieren deshacerse de alguna prueba", apunta.

"El mismo día de la desaparición le pedí que me hiciera un regalo y me entregó la caricatura. Le pregunté quién era ese señor y bajó la mirada y no me contestó nada", relató Gemma en Equipo de Investigación.

Gemma asegura que está segura de que se trata de la caricatura original ya que tiene la marca de la chincheta con la que colgó la ilustración en su habitación, además de la fecha manuscrita en el reverso.

El 'niño pintor' tendría hoy 45 años, y ahora se ha reabierto la investigación con el objetivo de mirar otras ópticas policiales.