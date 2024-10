No, la clave no es meter la comida al azar. Y no, tampoco hay que ir poniendo todo conforme sale de la bolsa con la que hemos ido a comprar. Porque la nevera, porque cada estante de la nevera, tiene su misterio. Un misterio que Pablo Ojeda ha desvelado.

De arriba a abajo, nos muestra cómo colocar de manera correcta cada cosa en la nevera. Y, para comenzar, con la zona más alta. "Es la zona que menos temperatura tiene. Está fresquito, pero menos fresquito".

¿Y qué es lo que va ahí? "Productos que no necesiten de una gran refrigeración. Platos que vayamos a consumir ya. Embutidos, pasta fresca... y mejor en táper. Cuando lo abro lo expongo al oxígeno.

En el medio, cuidado: "Veo una carne y la pongo aquí. Un chocolate, y también. Pero no. Aquí van productos con la caducidad más próxima. Lácteos. Queso, Yogur... o las sobras de las comidas".

Abajo, Ojeda es claro: "Carne y pescado. Es la parte más cercana al congelador. No pueden superar los cuatro grados. Y si compramos una bandeja de esas de carne de 14 kilos se coge papel y se enrollan dos. El resto, al congelador. Pero siempre en plato, porque si se descongela y gotea ya mancha todo".

¿Y los huevos? ¿En la puerta? "¡No! Su superficie es porosa. Si abro y cierro la nevera, esa subida y bajada de temperatura genera unas gotitas. Imagina que pasa en el huevo. Te lo estás cargando. Van arriba. Al fondo".