"Si te ha tocado formar parte de una mesa electoral y no quieres ir contacta conmigo. Me puede ir bien y a ti te quito el marrón". Es el mensaje que hemos podido encontrar en Internet de una presunta oferta en la que, por 100 euros, una persona acudirá por nosotros a la mesa electoral en lo que parece un plan sin fisuras.

Sin embargo, este anuncio hace saltar todas nuestas alarmas. Para sacarnos de dudas, llamamos a la persona que ha colgado el anuncio, que nos insta a decir que nos "han robado el coche y el DNI". "Si yo pensara que me pudieran pillar, no lo haría, porque sería un problema para mí. Tú con decir que no sabías nada te vale", defiende.

Cuando íbamos a cerrar el trato, surge "un problema". Esta persona nos confiesa que estaría "cometiendo un delito". No obstante, nos cuenta un presunto caso de estafa en el que un conocido suyo, amigo del jefe de mesa de un pueblo pequeño, "iba a hacer la vista gorda".

"Ya lo tienen hablado y todo, pero en un pueblo como Getafe y sin conocer a nadie... si se dan cuenta tendríamos un problema. Lo siento mucho, es que antes estas cosas se hacían mucho", alega.