Entre los detenidos durante las protestas de los últimos días en Cuba se encontraba la youtuber Dina Stars, que relata desde su arresto domiciliario cómo vivió su encarcelación.

"Me detuvieron 24 horas", indica la creadora de contenido en Más Vale Tarde, señalando que, aunque no fue maltratada físicamente, fueron momentos muy duros: "La angustia que yo sentía era increíble, estaba muy desesperada porque no sabía lo que estaba pasando fuera, cómo se había tomado mi mamá la noticia", explica.

Según precisa Stars, fue detenida "por instigación a delinquir, por promover las manifestaciones aunque fueran pacíficas" y en estos momentos se encuentra bajo arresto domiciliario, al igual que la corresponsal del 'ABC' también detenida en La Habana, Camila Acosta.

La youtuber denuncia el desabastecimiento de alimentos y medicamentos en la isla y explica que ahora mismo solo es posible conectarse a Internet desde allí usando una conexión VPN, como si estuviera conectada desde otro país.

"La gente tiene miedo, hay muchos desaparecidos. Yo misma tengo amigos que están presos", afirma Dina Stars, que agrega: "No son delincuentes y están detenidos, no sabemos en qué va a terminar su detención".

"Jamás me he dedicado a la política, pero me siento en el compromiso de alzar la voz por mi pueblo", afirma la youtuber, que se muestra convencida de que "en Cuba se rompió algo, el cubano abrió los ojos muchísimo, nos dimos cuenta de muchas cosas". "Sí, creo que esto va a impulsar un cambio y lo que hay que hacer es seguir exigiendo nuestros derechos", concluye.