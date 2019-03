El transexual Álex Salinas: "La fe está aparte de la iglesia, no quiero pertenecer a ella"

TRAS LA PROHIBICIÓN DE SER PADRINO DE BAUTIZO

Tras la prohibición del Obispado de ser padrino de bautizo, Álex se siente utilizado por la iglesia y ya no quiere pertenecer a ella. Dice que su vida no ha sido fácil: "Yo no elegí un día tener barba y hormonarme. Se vive mal y sufres". El Obispado afirma que la transexualidad de Álex es "contraria a la condición humana", por eso han decidido no realizar el bautizo: "Mi sobrino no se bautiza. Mi hermana no quiere que su hijo pertenezca a esa secta". Álex continúa su lucha y sigue con fuerzas para tratar de ayudar a otra personas: "Voy a luchar por los niños transexuales que sufren".