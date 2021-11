Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ha sido cuestionado en Más Vale Tarde por su última polémica, ha despedido a todos los asesores de la oposición -y a ninguno de los suyos- después de que el pleno municipal no aprobase una iniciativa para mantener las retribuciones a los grupos incluso aunque pierdan concejales. Durante la entrevista, ha protagonizado varios momentos de tensión tanto con Cristina Pardo como con Iñaki López.

"Se ha roto un pacto entre caballeros. Sufrí un caso de transfuguismo, salí perjudicado y ahora votan en mi contra", ha afirmado, para justificar la destitución. Cuando el presentador de MVT trataba de hacerle una pregunta, el edil le cortaba: "¿Lo va a explicar usted o yo?", le recriminaba al presentador, a lo que este respondía que tenía que hacerle las preguntas.

Tras este primer encontronazo, Cristina Pardo le ha recordado que siempre es noticia por asuntos controvertidos, porque también la Fiscalía se ha querellado contra él por malversación de caudales públicos. "¿Esta es la manera de ejercer la política?", le ha interrogado.

La respuesta de Pérez Jácome ha sido tajante: "Para cambiar el mundo tienes que hacer algo diferente, puede ser bueno o malo". Y ha seguido: "Usted me echó en cara todo lo que me habían acusado y hace dos días se archivo. Hay otra denuncia de Fscalía que también se va a archivar. Si para usted una acusación es una sentencia...". A esto ha respondido Pardo: "Yo no le acuso de nada, le acusaban sus compañeros, ahora le señala la Fiscalía".