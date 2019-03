Rubén Sánchez: "Hace casi 20 años que pedimos competencia en el sector de la gasolina"

VE LA COMPETENCIA ALGO NECESARIO

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha dicho en 'Más Vale Tarde' que en las gasolinas se podría poner en marcha un sistema que estableciera "tope máximo a los precios". En esta decisión, en palabras de Sánchez, tendría que intervenir el Gobierno: "No sirve de nada pedir a las grandes empresas de un oligopolio que compitan si el Ejecutivo no les obliga, la única forma de hacerlo es fijando un tope por parte de la Administración". Sánchez ha explicado que "en un sistema de libre mercado, por mucho que parezca que existe competencia, grandes empresas han copado el mercado y no es así".