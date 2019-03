Monedero: "Gasto el dinero que yo gano en hacer 'La Tuerka'"

SOSTIENE QUE NO HA HECHO NADA ILEGAL

Juan Carlos Monedero, número dos de Podemos, ha dado explicaciones por primera vez en televisión sobre la facturación de su empresa y lo ha hecho en 'Más Vale Tarde'. Según ha dicho, "el dinero corresponde a no menos de dos años" y ha añadido que "aunque parezca mucho, no da para sostener 'La Tuerka' durante un año". Asimismo ha aclarado que él ha trabajado de "consultor en la ONU y en diferentes países como México, Colombia, Ecuador o Venezuela". En este sentido, ha destacado que "la consultoría internacional se paga muy bien y se hace el ingreso de golpe". Monedero también ha sostenido que no pagó IVA porque facturaba trabajos de consultor internacional fuera de la UE y no tenía que hacerlo.