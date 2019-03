Maroto: "Bárcenas podrá pedir reincorporarse al PP si la Justicia confirma su no despido"

El abogado de Bárcenas, Francisco Maroto Granados ha pedido que comparezca ante el juez la jefa de la Oficina Antifraude y el funcionario que redactó el informe en el que se compara Cáritas con el PP y ha visitado 'Más Vale Tarde' para dar todos los detalles.



Según ha dicho Maroto, se enteraron de la existencia "por la prensa" porque "todavía no se había trasladado el documento". Además, preguntado por si el PP cometió fraude al no tributar por las donaciones, Maroto ha dicho que "se desconoce".



El abogado ha desvelado que las acusaciones del caso han pedido que se aclare "cómo se puede provocar una filtración cuando hay un requerimiento judicial y un secreto de sumario". Asimismo, ha mostrado su sorpresa sobre las diferencias que hay entre "los hechos recogidos en la documentación de los juzgados" y los informes filtrados.



Ante la opción de que Bárcenas pueda pedir reincorporarse al PP, su letrado ha apuntado que "a día de hoy, Bárcenas sigue manteniendo una relación sociolaboral con el PP según el juzgado de lo social número 6 de Madrid", por lo que podría pedir que le devolvieran su despacho.



"Bárcenas interpuso una demanda por despido improcedente, la Justicia dijo que no había despido al entender que había una excedencia", ha argumentado Maroto. En este sentido, según lo que diga la Justicia, el abogado ha subrayado que "podría pedir su reincorporación si se confirma el no despido".