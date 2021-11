El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado que no se hayan aprobado las restricciones asociadas a los diversos niveles de riesgo en el semáforo COVID, y ha criticado que al no haber medidas a nivel nacional tengan que ser aprobadas por los órganos judiciales de cada comunidad: "El Gobierno está siendo irresponsable. Estamos en el inicio de esta sexta ola y nosotros tenemos una rueda de prensa en la que no hay medidas".

Asimismo, el presidente murciano se ha pronunciado en su entrevista en Más Vale Tarde sobre las tensiones internas en el Partido Popular. Al ser preguntado sobre si existen razones para que Ayuso no sea presidenta de la Comunidad de Madrid, López Miras ha asegurado que "no hay razones en contra o a favor": "Tiene que conjugarse lo que quieran los afiliados al PP de Madrid, los que quieran ser candidatos y nunca está de más escuchar la opinión de la dirección nacional".