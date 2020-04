La escritora Elvira Lindo ha explicado cómo se está viviendo el avance del coronavirus en Estados Unidos, el país con más casos diagnosticados y con un crecimiento de las muertes abrumador, especialmente en la comunidad afroamericana.

"No me ha extrañado que muera más gente de la comunidad afroamericana. No es el colectivo más numerosos de EEUU, pero siempre es la más numerosa en las cárceles y en ciertas enfermedades, ¿cómo no lo iba a ser en el coronavirus?", ha reivindicado la escritora.

Elvira Lindo asegura que "los negros en EEUU son más pobres, tienen menos oportunidades, están en los barrios más desfavorecidos, tienen peor salud, se alimentan peor y es una cuestión de exclusión social y pobreza".

"Siento una enorme pena. Yo misma me preguntaba cómo la ciudad de Nueva York va a lograr soportar esta enfermedad, porque es una ciudad que contiene el primer y el tercer mundo, una ciudad donde hay un montón de gente trabajando sin contrato, sin seguro sanitario, sin ninguna posibilidad para salir adelante si tiene una enfermedad", ha insistido.

Sobre la situación política en España, la escritora ha reivindicado la necesidad de unidad y ha afeado el tono "bronco" de la oposición. "Hay que controlar las decisiones del Gobierno, pero yo he escuchado muchas afirmaciones sorprendentes", ha espetado.

"Creo que otros gobiernos europeos no están teniendo la misma presión. Da la presión de que se quiere transmitir al ciudadano que estamos en las peores manos, que los muertos tienen que pesar en los hombros del presidente. Hemos sido testigos de ello y eso es muy peligroso", ha añadido, asegurando que "hay comentarios que son más de bar que de calidad política".