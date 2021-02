Pese a que la mortalidad y las hospitalizaciones por coronavirus siguen siendo muy elevadas, el descenso de los contagios ha llevado a algunos dirigentes políticos a empezar a hablar de la Semana Santa e incluso valorar una potencial relajación de las restricciones.

Ante esta situación, el codirector del Instituto de Salud y Estrategia de Bilbao, Rafael Bengoa, advierte de que "no es aconsejable repetir el error de Navidad en Semana Santa" y recuerda que, aunque con el avance de la vacunación veremos una bajada de la mortalidad, "no quiere eso decir que la incidencia acumulada no siga siendo muy alta".

Además, el exdirectivo de la OMS ha destacado un factor que diferencia esta tercera ola de la segunda tras el verano: la presencial de la variante británica del coronavirus. "Hay que acordarse de que la variante inglesa en esta tercera oleada está entre nosotros y tendrá ganas de entrar en cuarta ola", alerta.

El experto, que asimismo ha apuntado que la mortalidad "no va a bajar tan rápido", ha lamentado que "tenemos un problema de no aprendizaje" después de lo sucedido tras desescalar de forma apresurada en anteriores ocasiones.

"Es evidente que no tenemos que repetir otro evento supercontagiador que se llame el Puente de San José, que se llame Semana Santa o incluso después", ha sentenciado.