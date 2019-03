El juez Silva: "La Fiscalía quiere apartarme, por eso me han acusado"

El juez Elpidio José Silva envió en dos ocasiones a prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Silva afirma que sufrió presiones en la instrucción contra Blesa. "No tengo en contra de Miguel Blesa, es un imputado más. El auto de ingreso en prisión no tenía carácter vengativo", ha explicado el magistrado en 'Más Vale Tarde'.

El juez Silva defiende que "uno no tiene tiempo en los juzgados de dedicarse a la venganza". Explica que consideró oportuno el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid, y denuncia que sigue sufriendo presiones por el 'caso Blesa' "a través de expedientes disciplinarios y denuncias permanentes".

No obstante, Silva aclara que el 'caso Blesa' está reaperturado de hecho, es decir en virtud de la investigación que lleva a cabo el juez Andreu. "Debe investigarse la gestión bancaria que se ha llevado en Caja Madrid desde 1996 a 2010".

La Fiscalía acusa al juez Silva de prevaricación y delitos contra la libertad individual. "Yo no he cometido ningún delito. La finalidad de la querella de la Fiscalía es apartarme de la causa. Se pretende que yo no siga conociendo nada sobre esos casos".