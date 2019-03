Juan Ramón Lucas: "Si pienso en alguien que quiero tener en el programa lo intento y si no lo consigo lo vuelvo a intentar"

Juan Ramón Lucas explica que para él es "un compromiso volver a las mañanas y hacerlo en el grupo Atresmedia, que es el más solvente y el más importante a todos los niveles, en cuanto a pluralidad, pegada y capacidad de llegar".

El periodista ha hecho de todo, desde información a radiodenuncia ciudadana. "No solamente he estado en muchos grupos sino que en este grupo he estado en diferentes ocasiones y siempre viviendo muy buenos ratos", cuenta.

Los ciudadanos se han vuelto muy exigentes con los periodistas, una exigencia que para Juan Ramón Lucas es algo que "deben" tener. ¿Será la denuncia ciudadana parte esencial de 'Más de 1'? "Es un programa de actualidad que tiene dos recorridos diferentes. La actualidad contada, comentada y analizada para que cada uno se cree sus puntos de vista, y después la actualidad se relaja un poco, el oyente demanda otro tipo de contenidos, pegado a la actualidad pero con relajo y humor".

¿A quién le gustaría tener Juan Ramón Lucas en su programa sabiendo que es difícil de conseguir? "Nunca me he planteado a este no lo voy a conseguir. El no ya lo tienes, intentarlo lo voy a intentar con todo el mundo. Me gustaría tener a gente que te hace cambiar de idea con respecto a la vida. Tendremos a personas anónimas que nos hablan de la condición humana y te enseñan".