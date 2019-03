José Luis Peñas: "La gran familia era el PP y dentro estaba la familia Gürtel, la familia Púnica..."

NO SE ARREPIENTE DE HABER DENUNCIADO LA TRAMA

"No espero nada de Correa, cuando me insulta es otro motivo de orgullo", afirma el exconcejal que destapó la trama Gürtel, José Luis Peñas, que sostiene que el cabecilla de la trama mintió durante su declaración en el juicio. "Me estoy planteando tatuarme alguna de las frases de Correa cuando acabe el juicio", ha añadido José Luis Peñas.