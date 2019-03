José Carrillo: "La reforma universitaria de Wert se carga la igualdad de oportunidades"

José Carrillo, rector de la Universidad Complutense de Madrid, ha hablado con 'Más Vale Tarde' para denunciar que el decreto del ministro José Ignacio Wert genera confusión y desigualdad. Lo ha hecho después de que los rectores dijeran no al decreto.



Carrillo ha apuntado que "el decreto ha votado a favor de que no se apruebe el cambio legislativo" y se ha mostrado partidario de que "el ministerio escuche y tome las medidas porque sin las Universidades no se puede aplicar".



Ante las consecuencias de la modificación del sistema universitario, Carrillo ha explicado que "se carga la igualdad de oportunidades" y ha argumentado que "quien quiera estudiar más, deberá pagar más dinero", mencionando en concreto el caso de Madrid, donde "el crédito es muy caro". También ha advertido de que la igualdad de oportunidades se encuentra ya maltrecha.



El rector de la Complutense ha negado que el cambio suponga una adecuación a lo que se hace en Europa: "En Europa también hay movimientos contrarios, Alemania se plantea mover al 4+1". Asimismo, ha añadido que "no todo es Europa" porque "en América Latina está en 4 y es también hacia donde debemos mirar y las universidades norteamericanas están en grados de 4".