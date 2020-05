El exministro y expresidente del Congreso José Bono ha defendido en Más Vale Tarde al padre de Pablo Iglesias, Javier Iglesias, después de que ayer Cayetana Álvarez de Toledo le calificara como "un terrorista" en el Congreso de los Diputados.

En esta línea, José Bono, que fue el abogado defensor del padre de Pablo Iglesias, ha asegurado que "cuando detuvieron al padre de Iglesias, su padre, el abuelo de Pablo, llamó por teléfono a un amigo suyo, Enrique Tierno Galván". El propio Bono trabajaba con él y se le encomendó a él la defensa.

"En aquella época, hacer un panfleto pidiendo libertad te podía costar seis años de cárcel

El exministro ha asegurado que ha pasado tanto tiempo que fue el propio Pablo Iglesias el que un día le recordó que él defendió a su padre: "Haciendo memoria he ido reconstruyendo, y el padre de Pablo Iglesias estaba detenido por lo que entonces se detenía a la gente, propaganda ilegal: en aquella época hacer un panfleto pidiendo libertad te podía costar seis años de cárcel y pertenecer a una organización política democrática, 12".

En esta línea, Bono ha defendido que él no tiene "ni el más mínimo recuerdo ni indicio de que aquel joven detenido fuera un terrorista". Si bien el exministro ha asegurado que tiene "conciencia clara de que tantos años después hablar de los detenidos de Franco para tildarles como terroristas o criminales se debe hacer con cuidado".

Bono ha recordado que: "Cuando acabó la Guerra Civil, además de los muertos en las cunetas, ese tirano al que muchos defienden y exhiben, tomó nota y firmó más de 60.000 sentencias de muerte".

En este sentido, Bono ha asegurado que quien estaba en contra del dictador podía ser acusado de "masón, judío, comunista, terrorista, antiespañol... porque los únicos decentes eran los que le aplaudían". "Más de media España aprendimos que nos consideraban la anti-España", ha asegurado el exministro, que ha reiterado que le "duele mucho".

Aun así, Bono ha asegurado que él no votará "nunca" a Pablo Iglesias y ha reiterado que ni siquiera está de acuerdo con él en muchas cosas, pero ha insistido: "La verdad es la verdad". "El abuelo de Pablo Iglesias fue un colaborador del socialismo y estuvo preso hasta el 1945", ha añadido.

Sobre la calificación del FRAP como "grupo terrorista", Bono ha recordado que "las palabras adquieren un valor distinto en la dictadura" y que "no puede hacer un análisis detallado de que es el FRAP", si bien ha querido narrar su experiencia: "Fui abogado suplemente defensor de algún afiliado al FRAP que fue fusilado en septiembre del 1975. Fueron condenados en un consejo de guerra en el que a los abogados nos echaron porque no tenían posibilidad de defensa eficaz y se les fusiló acusados de asesinato".

El exministro ha recordado que él no pertenecía al FRAP y podía "no estar de acuerdo" con algunas de sus actuaciones, pero ha querido recalcar "la exageración desde el punto de vista de las palabras y la falta de respeto revivir a una persona como terrorista".

"A Álvarez de Toledo a veces se le va la lengua"

Bono ha insistido en que no se puede insultar así "a nadie", y ha asegurado que a la diputada Álvarez de Toledo "a veces se le va la lengua": "Hace unos días para referirse a la España franquista sacó 'la España de Marisol',

"Los españoles no están acostumbrados a que sus representantes crean que el insulto y la descalificación es lo que más rédito le va a dar", ha lamentado Bono, que ha asegurado que "quien crea que en el insulto crece se equivoca".

"Lo que ayer le hicieron al padre de Pablo Iglesias intentando ofenderle perjudicará mucho al PP si no es capaz de distinguirse de lo que ha dicho la portavoz", ha explicado Bono, que ha asegurado que "es humano pedir perdón".

Precisamente el presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, Patxi López, ha pedido perdón por, ha dicho, "no estar a la altura" en un encontronazo entre Iglesias y Espinosa de los Monteros en el que el vicepresidente ha asegurado que Vox "quiere dar un golpe de Estado".

Antes de disculparse, el presidente de la Comisión había asegurado que "algunos tienen la piel muy fina" y que "decir lo que uno quiere decir y escuchar lo que uno no quiere escuchar es también libertad de expresión".

Sobre este momento, Bono ha apuntado que las palabras de Iglesias tampoco han sido "una finura". Si bien ha asegurado que a él la extrema derecha de le da "miedo": "Cuando les veo pegando a la cacerola me da miedo que me reconozcan, porque a saber qué hacen".

En este sentido, Bono ha querido contar una anécdota en una de las manifestaciones contra ETA: "El facherío me expulsó siendo yo ministro de la manifestación porque no soportaban que un ministro socialista estuviera con las víctimas. Las víctimas eran propiedad de esos fachas que me agredieron en la manifestación".

Si bien ha querido recordar algunas de las palabras "ofensivas" que ha dedicado Iglesias al PSOE: "No hay que olvidar que Pablo un día le dijo a Felipe González lo de la cal en el escaño y a mí no se me ha olvidado".

"El Congreso de los Diputados debería ser una cámara donde nos podamos entender, ha zanjado el exministro, que ha asegurado que "el Congreso debe estar a la altura de los españoles".