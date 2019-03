Javier Maroto: "¿Dónde queda ahora la credibilidad del Gobierno de Syriza?"

ENTREVISTA A JAVIER MAROTO EN 'MÁS VALE TARDE'

Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP, asegura que "le parte el corazón" la situación que atraviesa el pueblo griego. "La mayoría de los griegos dijeron 'no', con acierto o no, y el Gobierno de Syriza ha hecho todo lo contrario". Maroto no entiende la finalidad del referéndum griego, por qué se ha hecho entonces opinar a la calle. El vicesecretario recuerda, "sin caer en el discurso del miedo", que Pablo Iglesias y Alexis Tsipras dijeron que Podemos y Syriza son lo mismo.