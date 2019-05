Iñigo Errejón califica de "sinsentido" la decisión de la JEC de no permitirle ni a él ni a Manuela Carmena participar en los debates del 26M

Íñigo Errejón, cadnidato a la Comunidad de Madrid por la formación que lidera Manuela Carmena explica que "las grandes cuestiones que hay que hacer en Madrid no vienen solo de la izquierda", aunque reconoce que el partido al que ahora pertenece, Más Madrid, se encuentra en ese espectro. Trata así de comenzar una campaña más transversal.

Durante la entrevista se le ha preguntado por el momento en el que en el acto institucional del 2 de Mayo, Día de la Comunida de Madrid, se ha sentado junto a Rocío Monasterio, candidata de Vox. "No he tenido mucha suerte en cómo me han sentado, entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, no tenía mucho de qué hablar con ellas". Ambos han evitado incluso el cruce de miradas.

Sobre el hecho de que la Junta Electoral Central haya limitado el espacio electoral de Más Madrid a diez minutos de publicidad y haya decidido que ni Manuela Carmena ni Iñigo Errejón podrán participar en los debates, Errejón considera que es un "sinsentido": "No tiene ni pies ni cabeza. ¿Alguien se imagina un debate a la alcaldía sin la alcaldesa?".

"Nosotros vamos a estar en la calle en las redes y en los medios de comunicación, no se le pueden poner puertas al campo", ha reivindicado Errejón.

Además, el candidato ha mantenido que esto puede beneficiar a algunos partidos que "se esconden para no debatir y confrontar modelos", dice, al asegurar que el PP "lo ha puesto de excusa, y ha dicho que participará sólo los debates en los que no esté Más Madrid". Y ha aprovechado para criticar a la actual ley electoral y pedir un cambio.