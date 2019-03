Guillem: "No voy a permitir que me saquen el dinero"

Mucha cuidado con los objetos que llevamos a una concentración. Guillem tiene que pagar 330 euros de multa por llevar cubiertos dentro de un tupper a una manifestación. Su tenedor y su cuchillo fueron confiscados por la Policía. Guillem fue acusado de 'tenencia ilícita de armas'. El joven ha puesto la denuncia en manos de un abogado. "No voy a permitir que me saquen el dinero porque sí", ha explicado Guillem. "La próxima vez me tendré que comer el filete con una cuchara", ha bromeado el joven.

"Yo tengo miedo de los niños en el colegio", ha señalado Javier Gallego. El periodista no se ha sorprendido al conocer la noticia. "La Policía ha llegado a tachar un caballito de peluche como arma arrojadiza en las diligencias de 'Rodea el Congreso'", ha explicado Gallego. Para el periodista Daniel Montero, "se trata de un caso extremo del uso de la ley". "Es una aplicación ilegal de la ley", ha matizado José Apezarena.